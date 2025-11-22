Dnevni horoskop, Bik, 22. i 23. 11. 2025.

Ljubav Vaše reakcije su spore. Ne vidite da vas netko jako simpatizira. Dok se vi odlučite pokrenuti, krasna ljubavna prilika nestati će vam iz vidokruga.

Posao Zbog loše financijske situacije, u potrazi ste za dodatnim poslovnim angažmanom. Nakon što donesete konačnu odluku, računajte na znoj i suze!

Zdravlje Alergični ste na razne stvari. S grlom stojite kritično, a možda su vam i krvne žile začepljene. Krajnje vam je vrijeme da proglasite uzbunu.

Snovi i vizije Samopoštovanje je sol života. Postoje različite arome koje su životu neizostavno potrebne, da bi bio dobro začinjen. Od svih njih samopoštovanje je najvažnije.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn