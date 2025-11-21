FREEMAIL
Dnevni horoskop, Bik, 21. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 21. 11. 2025.
Ljubav Privlači vas jedna lijepa ali zauzeta osoba. Ako želite imati mirnu savjest, dobro ispitajte cijelu situaciju, i tek tada donesite konačnu odluku. 

Posao Imate puno želja, a malo mogućnosti. Danas će vam se jako dobro otvoriti karte, i ugledati ćete krasne prilike za poslovni i financijski razvoj.    

Zdravlje Situacija s vašim zdravljem je stabilna i postojana, i nemate velikih razloga za žalovanje. Najvažnije je da se stišala vaša ogromna egomanija.     

