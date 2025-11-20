Dnevni horoskop, Škorpion, 20. 11. 2025.

Ljubav Gospodarite sobom i drugima, i nikad vam dosta osobne moći i utjecaja. Opasno ste siloviti. Mnogi ljudi se plaše vaše škorpionske naravi.

Posao Uvijek se dočekate na noge, i po tome ste nalik mački. Vraćaju vam se ljudi (s novim idejama) s kojima ste u prošlosti poslovno surađivali.

Zdravlje Oporavljate se od svih briga i problema. Vaša sposobnost regeneracije je čudesna. Određene karakteristike dobijemo činom rođenja.

