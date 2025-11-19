Dnevni horoskop, Škorpion, 19. 11. 2025.

Ljubav Postali ste uspješni na ljubavnom planu postojanja. Danas ćete dobiti niz potvrda da ste popularni, i to ponajprije od astroloških Vodenjaka.

Posao Nemate razloga za žalbu. Imate se čemu veseliti, jer poslovno dobro stojite. Ako vas netko zamoli novac na posudbu, teško ćete reći ne.

Zdravlje Nemate zdravstvenih problema. Stabilni ste i uravnoteženi. Na vas se vaši bližnji mogu osloniti, i to vam je najveća nagrada. Nema veće.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn