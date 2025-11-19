FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 19. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 19. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Postali ste uspješni na ljubavnom planu postojanja. Danas ćete dobiti niz potvrda da ste popularni, i to ponajprije od astroloških Vodenjaka.   

Posao Nemate razloga za žalbu. Imate se čemu veseliti, jer poslovno dobro stojite. Ako vas netko zamoli novac na posudbu, teško ćete reći ne.   

Zdravlje Nemate zdravstvenih problema. Stabilni ste i uravnoteženi. Na vas se vaši bližnji mogu osloniti, i to vam je najveća nagrada. Nema veće.     

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop škorpion

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 19. 11. 2025.