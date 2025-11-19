Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 19. 11. 2025.
Ljubav Vaše ljubavne dionice su dobrostojeće, no uporno se podcjenjujete, i rušite vlastitu sreću. Popravite mišljenje o sebi. Vrijedite više nego što mislite.
Posao Strpljivo, korak po korak, idete naprijed. Više ne gledate unatrag. Što je bilo, prošlo je. Usmjerili ste pažnju na vaš sadašnji razvojni trenutak.
Zdravlje Vaš centralni zdravstveni problem je pretjerana povučenost i pasivnost. Ako se hrabro suočite s istinom o sebi, vrlo brzo ćete ozdraviti.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
POVRIJEDIO UGLED DRŽAVE /
Sramota uoči sjećanja na Vukovar! Maloljetnik kod Garešnice zapalio hrvatsku zastavu
Derby della Madonnina /
Inter povukao nesvakidašnji potez: Našoj legendi i Thompsonu ovo će biti drago
UDAR NA UKRAJINU /
Zastrašujuć napad u noći: Zasuli ih s 470 dronova, ozlijeđena i djeca - Poljska digla avione
PRIČA KAO IZ BAJKE /
Država od 150.000 stanovnika izborila SP i ispisala povijest: Ovi kadrovi obilaze svijet
STRAVA U SUSJEDSTVU /
Tijela majke i kćeri otkrivena u zamrzivačima: Uhićen kolega s posla i njegov brat
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 19. 11. 2025.