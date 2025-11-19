FREEMAIL
Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 19. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Rak, 19. 11. 2025.
Ljubav Vaše ljubavne dionice su dobrostojeće, no uporno se podcjenjujete, i rušite vlastitu sreću. Popravite mišljenje o sebi. Vrijedite više nego što mislite.    

Posao Strpljivo, korak po korak, idete naprijed. Više ne gledate unatrag. Što je bilo, prošlo je. Usmjerili ste pažnju na vaš sadašnji razvojni trenutak.    

Zdravlje Vaš centralni zdravstveni problem je pretjerana povučenost i pasivnost. Ako se hrabro suočite s istinom o sebi, vrlo brzo ćete ozdraviti.

