Dnevni horoskop, Ribe, 18. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 18. 11. 2025.
Ljubav Mir i ravnoteža dobro vam pristaju. Oni koji vas vole, mogli bi vas zavoljeti još više. Ako ste sami i slobodni, uskoro ćete postati sretno zauzeti.    

Posao Puni ste maštovitih ideja, ali niste praktični. Ostavljate posao nedovršenim, zaustavljate se na pola puta, i financijski se ne razvijate.  

Zdravlje Nema planetarnih najava pogoršanja vašeg zdravlja. Vi sami odlučujete o puno toga. Razmislite o tome kako razmišljate i što osjećate.     

