Dnevni horoskop, Ribe, 18. 11. 2025.

Ljubav Mir i ravnoteža dobro vam pristaju. Oni koji vas vole, mogli bi vas zavoljeti još više. Ako ste sami i slobodni, uskoro ćete postati sretno zauzeti.

Posao Puni ste maštovitih ideja, ali niste praktični. Ostavljate posao nedovršenim, zaustavljate se na pola puta, i financijski se ne razvijate.

Zdravlje Nema planetarnih najava pogoršanja vašeg zdravlja. Vi sami odlučujete o puno toga. Razmislite o tome kako razmišljate i što osjećate.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn