Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 18. 11. 2025.
Ljubav Aktivirali ste vaše zavodničke talente, kako biste ostvarili zacrtani ljubavni cilj. Diskreditirate konkurenciju na pronicljiv i vrlo uvjerljiv način.
Posao Ne možete dugo izdržati bez posla. Radite i u vrijeme kad biste se trebali odmarati. Trošite snagu i energiju do krajnjih granica izdržljivosti.
Zdravlje Imate nezdrave navike, i ne želite ih se odreći. Neki među vama opasno pretjeruju s alkoholom. Osjećaj za mjeru i granicu, zlata je vrijedan.
