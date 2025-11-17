FREEMAIL
Škorpion

Dnevni horoskop, Škorpion, 17. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 17. 11. 2025.
Foto:

Ljubav Popušta pritisak vaše osvetoljubive ljubomore. Vraćate se u ravnotežu. On ili ona još ne može povjerovati da ste iznova postali razumni.    

Posao Vaše poslovne tajne nitko ne zna, jer ih nikome ne odajete. Istovremeno, vrlo vješto razotkrivate skrivene želje i motive drugih ljudi.   

Zdravlje Bijes i ljutnja vratili su vam se natrag poput bumeranga. Planeti mijenjaju pravac kretanja, i vaša unutarnja napetost napokon će popustiti.    

Dnevni Horoskop škorpion

