Dnevni horoskop, Škorpion, 17. 11. 2025.

Ljubav Popušta pritisak vaše osvetoljubive ljubomore. Vraćate se u ravnotežu. On ili ona još ne može povjerovati da ste iznova postali razumni.

Posao Vaše poslovne tajne nitko ne zna, jer ih nikome ne odajete. Istovremeno, vrlo vješto razotkrivate skrivene želje i motive drugih ljudi.

Zdravlje Bijes i ljutnja vratili su vam se natrag poput bumeranga. Planeti mijenjaju pravac kretanja, i vaša unutarnja napetost napokon će popustiti.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn