Dnevni horoskop, Ribe, 15. i 16. 11. 2025.

Ljubav Vaša ljubavna mašta radi prekovremeno. Sanjate romantične snove. Ako se zaljubite u nekoga iz sažaljenja, mogli biste brzo zbog toga požaliti.

Posao Poslodavci traže od vas više radnog angažmana. Ako vam je novac glavni kriterij svega u životu, bit ćete zadovoljni s novonastalom situacijom.

Zdravlje Vaša zdravstvena situacija nije uravnotežena. Rasijani ste na sve strane. Postoji nešto što vam je nužno potrebno, a to je samodisciplina.

Snovi i vizije U životu se ništa ne dobiva bez žrtve i odricanja, bez odgovornosti i discipline, bez marljivosti i strpljivosti.

