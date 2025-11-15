FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 15. i 16. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 15. i 16. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Vaša ljubavna mašta radi prekovremeno. Sanjate romantične snove. Ako se zaljubite u nekoga iz sažaljenja, mogli biste brzo zbog toga požaliti.   

Posao Poslodavci traže od vas više radnog angažmana. Ako vam je novac glavni kriterij svega u životu, bit ćete zadovoljni s novonastalom situacijom.  

Zdravlje Vaša zdravstvena situacija nije uravnotežena. Rasijani ste na sve strane. Postoji nešto što vam je nužno potrebno, a to je samodisciplina.  

Snovi i vizije U životu se ništa ne dobiva bez žrtve i odricanja, bez odgovornosti i discipline, bez marljivosti i strpljivosti. 

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ribe

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 15. i 16. 11. 2025.