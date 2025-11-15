Dnevni horoskop, Jarac, 15. i 16. 11. 2025.

Ljubav Ne želite promijeniti vaše tvrdoglave stavove, i zbog toga pate svi uokolo vas. Iza vaše tvrdokornosti skriva se strah od pokazivanja emocija.

Posao Imate lošu komunikaciju s vašim poslovnim suradnicima. Nitko nikome ništa ne vjeruje. Više novaca ne donosi vam više sreće i zadovoljstva.

Zdravlje Slabo vas služe noge, i bojite se da ćete negdje pasti. Imate problema s kostima, ali i s cirkulacijom. Potrebni su vam terapeutski tretmani.

Snovi i vizije Tko stalno misli na seksualnost, isto je tako neslobodan odnosno ovisnik kao i onaj koji stalno misli na alkohol ili neku drugu drogu.

