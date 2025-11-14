Dnevni horoskop, Ribe, 14. 11. 2025.

Ljubav Prebrzo donosite zaključke i često griješite. Skloni ste izreći prvu stvar koja vam padne na pamet, bez prethodnog raščišćavanja činjenica.

Posao Zatrpani ste raznim poslom, i za to ste sami sebi krivi. Gori vam za petama, a vi sjedite i čekate. Krenete pa stanete, u tome je vaš problem.

Zdravlje Ne držite se nikakvog hranidbenog reda i rasporeda. Nesvjesno preskačete obroke. Zbog nepravilne prehrane pobuniti će se vaš želudac.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn