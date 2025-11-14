FREEMAIL
Ribe

Dnevni horoskop, Ribe, 14. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 14. 11. 2025.
Foto:

Ljubav Prebrzo donosite zaključke i često griješite. Skloni ste izreći prvu stvar koja vam padne na pamet, bez prethodnog raščišćavanja činjenica.   

Posao Zatrpani ste raznim poslom, i za to ste sami sebi krivi. Gori vam za petama, a vi sjedite i čekate. Krenete pa stanete, u tome je vaš problem.     

Zdravlje Ne držite se nikakvog hranidbenog reda i rasporeda. Nesvjesno preskačete obroke. Zbog nepravilne prehrane pobuniti će se vaš želudac.   

Dnevni Horoskop Ribe

