Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 14. 11. 2025.
Ljubav Još niste promijenili ništa u svezi vlastitog izgleda. Originalna frizura sigurno će vas proljepšati. Možda i nova ljubav pokuca na vrata vašeg srca.
Posao Ako spremate novi poslovni projekt, posebnu pažnju posvetite izboru suradnika. Sreća je na vašoj strani. Uspjeti ćete pronaći nove sponzore.
Zdravlje Vaše emocije su snažne, stabilne i uravnotežene, a od emocija ovisi mnogo toga drugoga. Zadržite kreativni pogled na svijet i život kao takav.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
VATRENO LUDILO /
To je taj trenutak! Evo gdje možete gledati ključnu utakmicu Hrvatske u lovu na SP
slaba partija /
Panathinaikos utišao Madrid: Hezonja blijed u porazu Reala
DRAME DILJEM EUROPE /
Mbappe slomio Ukrajinu, Fracuzi osigurali SP. Portugalci doživjeli šok u Irskoj
NEVIĐENA GUŽVA /
Bili smo u inspekciji na Interliberu: Evo što ste sve kupili i koliko je to koštalo
RTG DANA /
Pokolj počeo kod stadiona, nastavio se po kafićima i dvorani: Pariz se prisjeća horora
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 14. 11. 2025.