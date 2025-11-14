Dnevni horoskop, Rak, 14. 11. 2025.

Ljubav Još niste promijenili ništa u svezi vlastitog izgleda. Originalna frizura sigurno će vas proljepšati. Možda i nova ljubav pokuca na vrata vašeg srca.

Posao Ako spremate novi poslovni projekt, posebnu pažnju posvetite izboru suradnika. Sreća je na vašoj strani. Uspjeti ćete pronaći nove sponzore.

Zdravlje Vaše emocije su snažne, stabilne i uravnotežene, a od emocija ovisi mnogo toga drugoga. Zadržite kreativni pogled na svijet i život kao takav.

