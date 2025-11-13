Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 13. 11. 2025.
Ljubav Mirno živite. Nitko vas ne dira, a ni vi nikoga ne izazivate. Uživate u povlaštenim trenucima potpune opuštenosti. Sretni ste, čak i ako ste sami.
Posao Doveli ste vlastito poslovanje u red. Nikome više ništa ne dugujete. Vaša kreativnost je u punom cvatu. Sposobni ste stvarati originalna djela.
Zdravlje Vaša sposobnost regeneracije dolazi do punog izražaja. Pozitivno razmišljate i kreativno djelujete. Sve je u ravnoteži. Zdravlje vas dobro služi.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
'TO JE STIHIJA' /
Maskirani napadači i upadi: SOA upozorila što se sprema, cure detalje tko su ti ljudi
Overkloking /
Disi bijo 2025
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 13. 11. 2025.