Dnevni horoskop, Jarac, 13. 11. 2025.

Ljubav Mirno živite. Nitko vas ne dira, a ni vi nikoga ne izazivate. Uživate u povlaštenim trenucima potpune opuštenosti. Sretni ste, čak i ako ste sami.

Posao Doveli ste vlastito poslovanje u red. Nikome više ništa ne dugujete. Vaša kreativnost je u punom cvatu. Sposobni ste stvarati originalna djela.

Zdravlje Vaša sposobnost regeneracije dolazi do punog izražaja. Pozitivno razmišljate i kreativno djelujete. Sve je u ravnoteži. Zdravlje vas dobro služi.

