FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 13. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 13. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Prati vas dobra sreća u ljubavi. Usamljene duše među vama, izaći će iz samonametnute izolacije. Novi ljudi, nove mogućnosti, nove ljubavi.  

Posao Nebo vam pruža veliku potporu. Situacija vam ide na ruku. Ono što ste dugo sanjali, sada možete krenuti realizirati. Nemate što više čekati.   

Zdravlje Sa svakim novim danom imate u sebi sve više pozitivne energije. Jedni ste od rijetkih koji se nemaju na što žaliti. Mnogima ste od pomoći.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Bik

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 13. 11. 2025.