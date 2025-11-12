FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 12. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 12. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Dobro se osjećate u vlastitoj koži, a i drugi su vam (više ili manje) po volji. Ako vam to još nije skroz jasno, nije vrijeme za rat, već za ljubav.   

Posao Stvari polako sjedaju na svoje mjesto, i bez vašeg velikog truda. U prošlosti ste postavili dobre poslovne temelje, i zato vam je sada sve lako.   

Zdravlje Ako još niste uronili u (para)psihologiju, ezoteriju i okultne stvari, možda upravo krenete. Svi odgovori skrivaju se u dubini vaše podsvijesti.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Lav

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 12. 11. 2025.