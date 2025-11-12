Dnevni horoskop, Lav, 12. 11. 2025.

Ljubav Dobro se osjećate u vlastitoj koži, a i drugi su vam (više ili manje) po volji. Ako vam to još nije skroz jasno, nije vrijeme za rat, već za ljubav.

Posao Stvari polako sjedaju na svoje mjesto, i bez vašeg velikog truda. U prošlosti ste postavili dobre poslovne temelje, i zato vam je sada sve lako.

Zdravlje Ako još niste uronili u (para)psihologiju, ezoteriju i okultne stvari, možda upravo krenete. Svi odgovori skrivaju se u dubini vaše podsvijesti.

