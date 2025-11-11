Dnevni horoskop, Vaga, 11. 11. 2025.

Ljubav Zaljubljeni ste do ušiju, i teško vam je vratiti se u normalu. Od plime emocija vrti vam se u glavi. Nova ljubav vas je pozitivno iznenadila i šokirala.

Posao Ništa nije nemoguće dok ne kažete da je nemoguće. Stvari će se početi događati na čudesan način. Dobit ćete ono što ste odavno zaslužili.

Zdravlje Vaše su emocije egzaltirane. Ljubav vam je prva i najvažnija stvar u životu, i sve ostalo je u drugom planu. Kad ste zaljubljeni, ništa vas ne boli.

