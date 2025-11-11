Dnevni horoskop, Bik, 11. 11. 2025.

Ljubav U komunikaciji između vas i partnera ili partnerice dominiraju milozvučni tonovi. Jako je lijepo vidjeti sreću i zadovoljstvo na vašem licu.

Posao Ne odustajete od grandioznih zamisli. Krasi vas upornost i strpljenje. Vjerujete da ćete ostvariti snove. Vizionarski ste se zagledali u budućnost.

Zdravlje Prava sreća mjeri se količinom unutarnjeg mira. Preuredili ste sebe iznutra, i uspješno izbjegavate stresne situacije. Spašava vas vaša ispravnost.

