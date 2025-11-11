FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 11. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 11. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Obećali ste obaviti određene stvari, i onda ih iz nepoznatih razloga niste odradili. Osoba s kojom ste u vezi, više ne zna što da misli o vama.      

Posao Razmišljate u širokim okvirima, i preskačete važne detalje. Vaši suradnici teško dešifriraju vaše apstraktne misli. Ni sami sebi niste jasni.   

Zdravlje Vaša sklonost raznim porocima dodatno je ojačala. Ne razmišljate previše o posljedicama na vaše zdravlje, jer vas trenutno ništa ne boli.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 11. 11. 2025.