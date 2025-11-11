Dnevni horoskop, Ovan, 11. 11. 2025.

Ljubav Obećali ste obaviti određene stvari, i onda ih iz nepoznatih razloga niste odradili. Osoba s kojom ste u vezi, više ne zna što da misli o vama.

Posao Razmišljate u širokim okvirima, i preskačete važne detalje. Vaši suradnici teško dešifriraju vaše apstraktne misli. Ni sami sebi niste jasni.

Zdravlje Vaša sklonost raznim porocima dodatno je ojačala. Ne razmišljate previše o posljedicama na vaše zdravlje, jer vas trenutno ništa ne boli.

