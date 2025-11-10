Dnevni horoskop, Vaga, 10. 11. 2025.

Ljubav Velikodušni ste i dobronamjerni, i upravo vas te osobine čine popularnim u društvu. Važno je da u ljubavi imate nekog sličnog sebi.

Posao Trebali biste konačno odigrati važne poteze. Ako ste neodlučni, izgubiti ćete kompas, i mnogo toga će se dogoditi bez vašeg utjecaja.

Zdravlje Podložni ste iskorištavanju od strane drugih ljudi. Ako osvijestite bit problema, radikalno ćete raskinuti određene odnose. I one rodbinske.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn