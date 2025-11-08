Dnevni horoskop, Vodenjak, 08. i 09. 11. 2025.

Ljubav Posljedice nedavnog ljubavnog zemljotresa i dalje vas prate. Ako ste iz vaše tužne priče nešto važno naučili, više nećete ponavljati iste pogreške.

Posao Pronašli ste novi posao. Imate jasnu strategiju budućeg razvoja. Ništa ne prepuštate slučaju, ali ne možete unaprijed posložiti baš svaki detalj.

Zdravlje Razdražljivi ste i preosjetljivi, i mnogi vas izbjegavaju u širokom luku. Definitivno griješite ako krivite druge ljude za vaše brige i probleme.

Snovi i vizije Ne obraćajte pozornost ni na što što vam se ne sviđa, što vrijeđa vaš osjećaj estetike i što ne odgovara vašem moralu. Gledajte i slušajte samo lijepo, dobro, savršeno.

