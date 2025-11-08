FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 08. i 09. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 08. i 09. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Planetarni utjecaji daju poticaj vašem nametljivom ponašanju. Možda krenete u novi osvajački pohod. Netko će vas početi izbjegavati.     

Posao Pružaju vam se dobre poslovne prilike, ali nemate previše vremena za posao, jer ljubavna zbivanja traže od vas kontinuiranu angažiranost.    

Zdravlje Ništa vas ne boli, ali ste izgubljeni u osjećajima. Ako želite sebi dobro, stišajte emocije. Pretjerujete s opsesijama. Živite stresno i urnebesno.      

Snovi i vizije Uživajte u svijetu, i budite stalno svjesni da u uživanje pripada i otpuštanje. Tko ne može otpustiti, ne može ni uživati, jer mu za vratom neprekidno sjedi strah od gubitka.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 08. i 09. 11. 2025.