Dnevni horoskop, Ovan, 08. i 09. 11. 2025.

Ljubav Planetarni utjecaji daju poticaj vašem nametljivom ponašanju. Možda krenete u novi osvajački pohod. Netko će vas početi izbjegavati.

Posao Pružaju vam se dobre poslovne prilike, ali nemate previše vremena za posao, jer ljubavna zbivanja traže od vas kontinuiranu angažiranost.

Zdravlje Ništa vas ne boli, ali ste izgubljeni u osjećajima. Ako želite sebi dobro, stišajte emocije. Pretjerujete s opsesijama. Živite stresno i urnebesno.

Snovi i vizije Uživajte u svijetu, i budite stalno svjesni da u uživanje pripada i otpuštanje. Tko ne može otpustiti, ne može ni uživati, jer mu za vratom neprekidno sjedi strah od gubitka.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn