Dnevni horoskop, Lav, 07. 11. 2025.
Ljubav Krenuli ste u veliku potragu za vašom novom ljubavi. Intuicija vam govori da slijedite pravi trag. Netko će vam uskoro postati sve na svijetu.
Posao Više se ne žalite na nikoga. Sami ste sebi krivi za sve, i svjesni ste te činjenice. Imate nove ambicije. Potrebne su vam nove poslovne pobjede.
Zdravlje Zračite pozitivnom energijom. Uspjeli ste nadvladati sumnje i strahove, i sada možete u miru uživati u osjećaju generalnog rasterećenja.
