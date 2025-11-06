Dnevni horoskop, Lav, 06. 11. 2025.

Ljubav Naporni ste drugim ljudima. Možda to ne primjećujete ili pak ne želite vidjeti. Netko će vam danas jasno dati do znanja da vas izbjegava.

Posao Uhvatili ste sjajan poslovni ritam, i nemilosrdno rušite sve prepreke pred sobom. Naći ćete se sami na vrhu, i bit ćete laka meta za napade.

Zdravlje Glavno obilježje vašeg ponašanja je agresija. Izazivate brojne incidente. Ako vas zadesi visoka temperatura, preležati ćete dan u krevetu.

