Dnevni horoskop, Jarac, 05. 11. 2025.

Ljubav Pogrešno tumačite vlastite osjećaje, i zbunjujete sebe i partnera ili partnericu. Moguć je raskid odnosa i to zbog krivih procjena i projekcija.   

Posao Dobili ste nove radne zadatke koje nikada prije niste obavljali. Ako se pokažete sposobnim i inventivnim, iznenaditi će vas opipljiva nagrada.   

Zdravlje Planeti vas vole, ali vi ne djelujete konstruktivno. Kod mlađih i najmlađih Jaraca, izgledni su probavni problemi. Pazite što konzumirate.    

