Dnevni horoskop, Jarac, 05. 11. 2025.

Ljubav Pogrešno tumačite vlastite osjećaje, i zbunjujete sebe i partnera ili partnericu. Moguć je raskid odnosa i to zbog krivih procjena i projekcija.

Posao Dobili ste nove radne zadatke koje nikada prije niste obavljali. Ako se pokažete sposobnim i inventivnim, iznenaditi će vas opipljiva nagrada.

Zdravlje Planeti vas vole, ali vi ne djelujete konstruktivno. Kod mlađih i najmlađih Jaraca, izgledni su probavni problemi. Pazite što konzumirate.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn