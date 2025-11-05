Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 05. 11. 2025.
Ljubav Pogrešno tumačite vlastite osjećaje, i zbunjujete sebe i partnera ili partnericu. Moguć je raskid odnosa i to zbog krivih procjena i projekcija.
Posao Dobili ste nove radne zadatke koje nikada prije niste obavljali. Ako se pokažete sposobnim i inventivnim, iznenaditi će vas opipljiva nagrada.
Zdravlje Planeti vas vole, ali vi ne djelujete konstruktivno. Kod mlađih i najmlađih Jaraca, izgledni su probavni problemi. Pazite što konzumirate.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
NEOČEKIVANI JUNAK /
Nevjerojatni Kompany postavio rekord koji nije uspio niti jedan trener u povijesti 'liga petice'
LOŠ PREDZNAK /
Ako je vjerovati prošlosti, Real ove sezone neće ni do polufinala Lige prvaka
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 05. 11. 2025.