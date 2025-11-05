Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 05. 11. 2025.
Ljubav Komunicirate na zavodnički način. Mobitel vam stalno zvoni. Jednu vruću i strastvenu mobilnu poruku, mogli biste poslati na pogrešnu adresu.
Posao Previše očekujete od sebe, i stalno ste nezadovoljni postignutim. Niste neuspješni. Osvrnite se oko sebe i vidjeti ćete kako se drugi muče.
Zdravlje Brzina je vaša vrlina, ali kad pretjerate postajete opasni za okolni svijet. Ne ludujte u saobraćaju. Normalna vožnja ima svojih velikih prednosti.
