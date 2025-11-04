Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 04. 11. 2025.
Ljubav Ako ostanete pasivni, propustiti ćete harmonične planetarne utjecaje. Trgnite se i pokrenite. Uvedite novi red i raspored u vlastiti život.
Posao Vaša poslovna pozicija nije idealna, ali nije ni spektakularno problematična. Sanjate krasne snove, ali malo toga činite da ih ostvarite.
Zdravlje Nalazite se pred zidom, i više ne možete dalje. Najviše problema stvaraju vam loše i nezdrave navike. Potrebna vam je promjena u svijesti.
