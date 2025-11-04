Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 04. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 04. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Ako ostanete pasivni, propustiti ćete harmonične planetarne utjecaje. Trgnite se i pokrenite. Uvedite novi red i raspored u vlastiti život.    

Posao Vaša poslovna pozicija nije idealna, ali nije ni spektakularno  problematična. Sanjate krasne snove, ali malo toga činite da ih ostvarite.  

Zdravlje Nalazite se pred zidom, i više ne možete dalje. Najviše problema stvaraju vam loše i nezdrave navike. Potrebna vam je promjena u svijesti.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Lav

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 04. 11. 2025.