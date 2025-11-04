Dnevni horoskop, Lav, 04. 11. 2025.

Ljubav Ako ostanete pasivni, propustiti ćete harmonične planetarne utjecaje. Trgnite se i pokrenite. Uvedite novi red i raspored u vlastiti život.

Posao Vaša poslovna pozicija nije idealna, ali nije ni spektakularno problematična. Sanjate krasne snove, ali malo toga činite da ih ostvarite.

Zdravlje Nalazite se pred zidom, i više ne možete dalje. Najviše problema stvaraju vam loše i nezdrave navike. Potrebna vam je promjena u svijesti.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn