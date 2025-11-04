Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 04. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Rak, 04. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Živite u magli. Vaša ljubavna euforija se ne stišava. Još niste postali svjesni svih slabosti i nedostataka osobe s kojom ste se intimno skrasili. 

Posao Događaju vam se poslovne promjene, ali sve je još na početku. Nestrpljenje vam stvara ogromne probleme. Stvari se postupno događaju.  

Zdravlje Nemate vremena razmišljati o zdravstvenim tegobama, i takvo što vam se može vratiti natrag poput bumeranga. Ne izbjegavajte terapiju. 

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Rak

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 04. 11. 2025.