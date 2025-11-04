Dnevni horoskop, Rak, 04. 11. 2025.

Ljubav Živite u magli. Vaša ljubavna euforija se ne stišava. Još niste postali svjesni svih slabosti i nedostataka osobe s kojom ste se intimno skrasili.

Posao Događaju vam se poslovne promjene, ali sve je još na početku. Nestrpljenje vam stvara ogromne probleme. Stvari se postupno događaju.

Zdravlje Nemate vremena razmišljati o zdravstvenim tegobama, i takvo što vam se može vratiti natrag poput bumeranga. Ne izbjegavajte terapiju.

