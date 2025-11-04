Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 04. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 04. 11. 2025.
Ljubav Poduzeli ste radikalne mjere, ali stanje stvari u vašoj vezi nije se promijenilo na bolje. Sada je on(a) na potezu. Mogući su razni scenariji.  

Posao Radite korak naprijed, pa dva koraka unatrag. Oprezna samozaštita postala je dominantna pojava u vašem svjetonazoru. Nedostatno ste hrabri.   

Zdravlje Emocionalno ste nesigurni i nestabilni. Čim oblaci prekriju sunce, vi gubite energiju. Danas ćete u više navrata mijenjati vaša raspoloženja. 

Dnevni horoskop, Ovan, 04. 11. 2025.