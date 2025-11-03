Dnevni horoskop, Blizanci, 03. 11. 2025.

Ljubav Previše ste skromni i suzdržani. Povlačite se u sebe, i do vas je teško doprijeti. Nepotrebni osjećaji samosažaljenja vode vas ravno u slijepu ulicu.

Posao Vaš poslovni uspjeh ovisi o vašem vrijednom i upornom angažmanu. Trenutne okolnosti vam idu na ruku. Imate slobodan put pred sobom.

Zdravlje Negativne emocije hrane vašu depresiju. Izgubili ste povjerenje u sebe. Da biste počeli razmišljati pozitivno, potrebno vam je ohrabrenje.

