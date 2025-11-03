Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 03. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Blizanci, 03. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Previše ste skromni i suzdržani. Povlačite se u sebe, i do vas je teško doprijeti. Nepotrebni osjećaji samosažaljenja vode vas ravno u slijepu ulicu. 

Posao Vaš poslovni uspjeh ovisi o vašem vrijednom i upornom angažmanu. Trenutne okolnosti vam idu na ruku. Imate slobodan put pred sobom. 

Zdravlje Negativne emocije hrane vašu depresiju. Izgubili ste povjerenje u sebe. Da biste počeli razmišljati pozitivno, potrebno vam je ohrabrenje.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Blizanci

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 03. 11. 2025.