Dnevni horoskop, Blizanci, 01. i 02. 11. 2025.

Ljubav Silno ste užurbani. Ne želite ništa prepustiti slučaju. Ako vas on(a) uporno ne vidi i ne doživljava, vaša će samodopadnost vrlo brzo splasnuti.

Posao Vaša financijska situacija nije blistava. Svjesni ste da više ne možete funkcionirati na isti stari način, ali i dalje ništa novoga ne poduzimate.

Zdravlje Vrtite se u začaranom krugu loših raspoloženja. U emocionalnom ste vrtlogu. Čekate da vas netko od bližnjih potakne na pozitivno djelovanje.

Snovi i vizije Tko loše misli o sebi, čini to zato jer mu je uvijek govoreno da je nevažan, dosadan, loš. To ga je povrijedilo. Iz te duboke povrede izrasta loš osjećaj vlastite vrijednosti.

