Dnevni horoskop, Jarac, 31. 10. 2025.

Ljubav Ne pokazujete svoje osjećaje. Previše ste zatvoreni za druge ljude. Ako se ne želite promijeniti, možda ćete to na kraju ipak morati učiniti.

Posao Nemate potpunu kontrolu nad vašim poslovanjem, i to vas silno uznemirava. Ne želite ništa dijeliti s drugima, i to je vaš veliki problem.

Zdravlje Tvrdokornost vas ne čini privlačnim, no to ne znači da sami sebi niste privlačni. Vaša neumjerena narcisoidnost postaje svima vidljiva.

