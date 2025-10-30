Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 30. 10. 2025.
Ljubav Izolirali ste se od svijeta. Ne želite gubiti vrijeme na jeftine zabave i trač partije. Bolje se osjećate u samoći, nego u društvu pogrešnih osoba.
Posao Razmišljate o novim poslovnim projektima. Iako ste u finom financijskom plusu, ne stižete uživati, jer želite imati još puno više novaca.
Zdravlje Razni kozmički utjecaji pomažu vam u procesu iscjeljenja. Lakše podnosite kronične tegobe. Odlučili ste se vratiti redovitim treninzima.
