Dnevni horoskop, Vaga, 30. 10. 2025.

30.10.2025.
Vladislav Miletić
Ljubav Odigrali ste pogrešne poteze, i vaš odnos s njim ili s njom više nije isti. Ako promijenite ponašanje i zatražite oprost, sve će vam biti oprošteno. 

Posao Tko riskira, često i ne profitira. Vaša sklonost riskantnim radnjama, može se tumačiti i kao neodgovornost prema onima koji o vama financijski ovise.  

Zdravlje Niste ravnodušni na optužbe koje stižu na vaš račun, iako vješto glumite nezainteresiranost. Dobro bi vam došla iskrena samokritičnost.  

Dnevni horoskop, Vaga, 30. 10. 2025.