Dnevni horoskop, Vaga, 30. 10. 2025.

Ljubav Odigrali ste pogrešne poteze, i vaš odnos s njim ili s njom više nije isti. Ako promijenite ponašanje i zatražite oprost, sve će vam biti oprošteno.

Posao Tko riskira, često i ne profitira. Vaša sklonost riskantnim radnjama, može se tumačiti i kao neodgovornost prema onima koji o vama financijski ovise.

Zdravlje Niste ravnodušni na optužbe koje stižu na vaš račun, iako vješto glumite nezainteresiranost. Dobro bi vam došla iskrena samokritičnost.

