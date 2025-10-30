Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 30. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 30. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Odustali ste od nametanja vlastite volje drugima. Riječ je o radikalnoj promjeni vaše svijesti. Osoba s kojom ste u vezi, opet slobodno diše.   

Posao Izvukli ste se iz teške poslovne situacije, ali niste prošli bez velikih gubitaka. Počeli ste stvarati nove vrijednosti, i to vas financijski spašava.   

Zdravlje Postali ste manje fascinirani vlastitom moći, i to je za pohvalu. Vjerojatno su vas zdravstveni problemi natjerali da se korigirate u sebi.      

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Bik

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 30. 10. 2025.