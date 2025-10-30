Dnevni horoskop, Bik, 30. 10. 2025.

Ljubav Odustali ste od nametanja vlastite volje drugima. Riječ je o radikalnoj promjeni vaše svijesti. Osoba s kojom ste u vezi, opet slobodno diše.

Posao Izvukli ste se iz teške poslovne situacije, ali niste prošli bez velikih gubitaka. Počeli ste stvarati nove vrijednosti, i to vas financijski spašava.

Zdravlje Postali ste manje fascinirani vlastitom moći, i to je za pohvalu. Vjerojatno su vas zdravstveni problemi natjerali da se korigirate u sebi.

