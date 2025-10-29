Dnevni horoskop, Škorpion, 29. 10. 2025.

Ljubav Trenutno vam ljubav nije prva stvar po redu važnosti, i to vaš partner ili vaša partnerica vidi i osjeća. Sebičnost vas ne čini privlačnim i poželjnim.

Posao Želite imati puno novaca u banci i financijski osiguranu budućnost, i sve to bez velikog truda i napora. Takvo što stalno sanjate. Puste želje.

Zdravlje U pospanoj ste fazi razvoja. Stalno razmišljate o velikom odmoru i višednevnom izležavanju. Određeni ljudi i događaji ne daju vam mira.

