Dnevni horoskop, Škorpion, 29. 10. 2025.
Ljubav Trenutno vam ljubav nije prva stvar po redu važnosti, i to vaš partner ili vaša partnerica vidi i osjeća. Sebičnost vas ne čini privlačnim i poželjnim.
Posao Želite imati puno novaca u banci i financijski osiguranu budućnost, i sve to bez velikog truda i napora. Takvo što stalno sanjate. Puste želje.
Zdravlje U pospanoj ste fazi razvoja. Stalno razmišljate o velikom odmoru i višednevnom izležavanju. Određeni ljudi i događaji ne daju vam mira.
