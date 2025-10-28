Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 28. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 28. 10. 2025.
Ljubav Vaše nezadovoljstvo kontinuirano raste. U vama sve kuha i vrije. U miru razmislite o slijedećim potezima. Ne djelujte nagonski i impulzivno!   

Posao Ozbiljno razmišljate o davanju otkaza. S obzirom na vaše drsko ponašanje,  možda vas poslodavac preduhitri i otkaže vam daljnju suradnju.    

Zdravlje Donosite neke čudne odluke, i ne razmišljate o posljedicama. Pazite što radite s oštrim predmetima, jer vam prijeti opasnost od ozljeda.     

Horoskop
