Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 28. 10. 2025.
Ljubav Vaše nezadovoljstvo kontinuirano raste. U vama sve kuha i vrije. U miru razmislite o slijedećim potezima. Ne djelujte nagonski i impulzivno!
Posao Ozbiljno razmišljate o davanju otkaza. S obzirom na vaše drsko ponašanje, možda vas poslodavac preduhitri i otkaže vam daljnju suradnju.
Zdravlje Donosite neke čudne odluke, i ne razmišljate o posljedicama. Pazite što radite s oštrim predmetima, jer vam prijeti opasnost od ozljeda.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
SPORTSKA IKONA /
O njoj bruji svijet: 'Bježala sam s tjelesnog, a priče o odbojkašicama ne volim'
HIT DANA /
Albanci izumili prvu AI ministricu, a sada je njihov premijer objavio da je ona trudna
Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 28. 10. 2025.