Dnevni horoskop, Škorpion, 28. 10. 2025.

Ljubav Vaše nezadovoljstvo kontinuirano raste. U vama sve kuha i vrije. U miru razmislite o slijedećim potezima. Ne djelujte nagonski i impulzivno!

Posao Ozbiljno razmišljate o davanju otkaza. S obzirom na vaše drsko ponašanje, možda vas poslodavac preduhitri i otkaže vam daljnju suradnju.

Zdravlje Donosite neke čudne odluke, i ne razmišljate o posljedicama. Pazite što radite s oštrim predmetima, jer vam prijeti opasnost od ozljeda.

