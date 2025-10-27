Dnevni horoskop, Škorpion, 27. 10. 2025.

Ljubav Vaši ljubavni snovi nisu skroz neostvarivi. Njega ili nju privukli ste vlastitom stabilnošću i pouzdanošću. No, on ili ona je vrlo promjenjive ćudi.

Posao Započeli ste poslovnu suradnju s osobama koje ne poznajete dobro. Ne vjerujte svima sve odmah i na prvu. Čuvajte se tuđih lažnih obećanja.

Zdravlje Planetarni tranziti ne najavljuju nove zdravstvene probleme. Kako stvari stoje na nebesima, imati ćete miran dan i vrlo dobro ćete se osjećati.

