Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 27. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 27. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Vaši ljubavni snovi nisu skroz neostvarivi. Njega ili nju privukli ste vlastitom stabilnošću i pouzdanošću. No, on ili ona je vrlo promjenjive ćudi. 

Posao Započeli ste poslovnu suradnju s osobama koje ne poznajete dobro. Ne vjerujte svima sve odmah i na prvu. Čuvajte se tuđih lažnih obećanja.  

Zdravlje Planetarni tranziti ne najavljuju nove zdravstvene probleme. Kako stvari stoje na nebesima, imati ćete miran dan i vrlo dobro ćete se osjećati. 

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop škorpion

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 27. 10. 2025.