Dnevni horoskop, Škorpion, 27. 10. 2025.
Ljubav Vaši ljubavni snovi nisu skroz neostvarivi. Njega ili nju privukli ste vlastitom stabilnošću i pouzdanošću. No, on ili ona je vrlo promjenjive ćudi.
Posao Započeli ste poslovnu suradnju s osobama koje ne poznajete dobro. Ne vjerujte svima sve odmah i na prvu. Čuvajte se tuđih lažnih obećanja.
Zdravlje Planetarni tranziti ne najavljuju nove zdravstvene probleme. Kako stvari stoje na nebesima, imati ćete miran dan i vrlo dobro ćete se osjećati.
