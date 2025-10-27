Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 27. 10. 2025.

Ljubav Vatreni ste, ali više se ne igrate s vatrom. Dovoljno ste se puta opekli. Uspješno krotite vlastite strasti, ali nadolaze vam nova ljubavna iskušenja.  

Posao Djelujete na skriven i nevidljiv način, i mislite da imate sve konce u svojim rukama. Izvježbali ste osobni poslovni marketing do savršenstva.   

Zdravlje Promišljeni ste i oprezni. Nešto vas je „spržilo“, pa ste postali suspregnuti. Samokontrola je najbolja opcija za zdravo preživljavanje.  

