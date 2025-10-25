Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 25. i 26. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 25. i 26. 10. 2025.
Ljubav Lijepi ste, zdravi i sretni. Mnogi bi htjeli imati nešto s vama. Niste svjesni vlastite zavodljivosti. Vaša nenametljiva senzualnost osvaja svijet.     

Posao Poznato vam je što sigurno nećete, ali i dalje nemate jasnu viziju i koncepciju onoga što želite. S vremenom će sve sjesti na svoje mjesto.   

Zdravlje Iz dosadne pasivnosti pojurili ste u hiperaktivnost. Lako izgubite osjećaj za mjeru i granicu. Prekovremeno ste prezaposleni, i to nije dobro.    

Snovi i vizije Ako nemate čvrste ideale i jasan cilj, nećete imati trajan uspjeh, nego ćete postići jedino nejasnost, nezadovoljstvo, strah i depresiju.  

