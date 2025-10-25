Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 25. i 26. 10. 2025.

Ljubav Svatko ide van sa svojim društvom. To nije ništa loše, ako se ne događa prečesto. Još uvijek ste u vezi s njim ili s njom? Slobodno provjerite.     

Posao Imate više želja nego mogućnosti. Možda zagrizete više nego što možete prožvakati. Ne napušta vas želja da budete poslovno samostalni.   

Zdravlje Malo ste se prehladili i odmah izigravate žrtvu. Dobro bi vam došao koji dan bolovanja. Ne događa vam se ništa strašno. Brzo ćete ozdraviti.     

Snovi i vizije Ništa ne držite do sebe. To može postati pravo mučeništvo. Što negativnije razmišljate o ljudima i stvarima, tim negativnije mišljenje imate o sebi.  

Dnevni Horoskop Bik

