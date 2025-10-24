Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 24. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Blizanci, 24. 10. 2025.
Ljubav Stanje stvari između vas i partnera ili partnerice dodatno se radikalizira. U cijeloj priči vaše buntovništvo igra presudno važnu ulogu.    

Posao Vaši individualni talenti u punom su radnom pogonu. Nemate volje i vremena za suradnju. Danas ćete iznenada raskinuti jedan poslovni ugovor!     

Zdravlje Kod vas je sve ubrzano, i to na eksplozivan i bombastičan način. Smiriti ćete vlastite (pretanke) živce uz pomoć samokontrole i strpljenja.   

Horoskop
