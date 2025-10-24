Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 24. 10. 2025.

Ljubav Ako sanjate veliku ljubav, vjerovali ili ne, vaši ljubavni snovi će se početi ostvarivati. Za početak je najvažnije da sami sebe dovedete u red.      

Posao Do izražaja dolazi vaša inventivnost i snalažljivost. Kreativno razmišljate i postojeći poslovni problemi više vam ne izgledaju nerješivo.       

Zdravlje Ušli ste u strastveno razdoblje, i teško je predvidjeti kuda će vas odvesti vaše nagonske reakcije. Sigurno je da kod vas ništa nije sigurno.     

