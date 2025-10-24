Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 24. 10. 2025.
Ljubav Uvjereni ste u vlastitu savršenost i nepogrešivost, i ne vidite potrebu da kod sebe išta mijenjate. Netko će snažno uzdrmati vaš tvrdokorni ponos.
Posao Živite u prošlosti. Mislite da ono što ste jednom i nekad učinili možete opet lako ostvariti. Sada je drugo vrijeme, i više ništa nije isto kao prije.
Zdravlje Ne razmišljate o vlastitom zdravlju sve dok vam se nešto ne dogodi. Preventiva za vas ne postoji. Izbjegavajte nezdrave stimulanse.
