Dnevni horoskop, Jarac, 24. 10. 2025.

Ljubav Uvjereni ste u vlastitu savršenost i nepogrešivost, i ne vidite potrebu da kod sebe išta mijenjate. Netko će snažno uzdrmati vaš tvrdokorni ponos.

Posao Živite u prošlosti. Mislite da ono što ste jednom i nekad učinili možete opet lako ostvariti. Sada je drugo vrijeme, i više ništa nije isto kao prije.

Zdravlje Ne razmišljate o vlastitom zdravlju sve dok vam se nešto ne dogodi. Preventiva za vas ne postoji. Izbjegavajte nezdrave stimulanse.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn