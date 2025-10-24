Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 24. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 24. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Uvjereni ste u vlastitu savršenost i nepogrešivost, i ne vidite potrebu da kod sebe išta mijenjate. Netko će snažno uzdrmati vaš tvrdokorni ponos.  

Posao Živite u prošlosti. Mislite da ono što ste jednom i nekad učinili možete opet lako ostvariti. Sada je drugo vrijeme, i više ništa nije isto kao prije.   

Zdravlje Ne razmišljate o vlastitom zdravlju sve dok vam se nešto ne dogodi. Preventiva za vas ne postoji. Izbjegavajte nezdrave stimulanse.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Jarac

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 24. 10. 2025.