Dnevni horoskop, Djevica, 24. 10. 2025.
Ljubav Vodite zanimljiv društveni život, a posebno intenzivno se spajate s astrološkim Ribama. Dopustite da vam se ljubav dogodi spontano. Ne žurite.
Posao Puno pričate i malo radite. Čekate da završi radno vrijeme. Ako niste zaposleni, totalno ste izvan radnog pogona. Kod vas nema mjere i sredine.
Zdravlje Iritira vas i frustrira mnogo toga, a nedostatak novaca najviše od svega. Ako se ne primite konkretnog posla, vaše zdravlje će se pogoršati.
