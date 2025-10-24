Dnevni horoskop, Djevica, 24. 10. 2025.

Ljubav Vodite zanimljiv društveni život, a posebno intenzivno se spajate s astrološkim Ribama. Dopustite da vam se ljubav dogodi spontano. Ne žurite.

Posao Puno pričate i malo radite. Čekate da završi radno vrijeme. Ako niste zaposleni, totalno ste izvan radnog pogona. Kod vas nema mjere i sredine.

Zdravlje Iritira vas i frustrira mnogo toga, a nedostatak novaca najviše od svega. Ako se ne primite konkretnog posla, vaše zdravlje će se pogoršati.

