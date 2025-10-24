Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 24. 10. 2025.

Ljubav Planetarni utjecaji potiču vas na aktivnost, i to ponajprije onu ljubavnu. Zavodničkim ponašanjem inicirati ćete strastvena događanja.    

Posao Ugledali ste cijeli niz novih poslovnih mogućnosti, ali niste sigurni na koju biste stranu prije krenuli. Ono što ste započeli, dovršite do kraja.   

Zdravlje Vaše se raspoloženje popravlja. Iz pesimiste ste se preobrazili u optimistu. Stanje stvari u vašem mentalnom sklopu potpuno će se razvedriti.    

