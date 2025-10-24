Vodenjak /

Dnevni horoskop, Vodenjak, 24. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 24. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Plašite se da ćete ulaskom u novu vezu izgubiti samostalnost i slobodu. Ljubav traži žrtvu ega. Umjesto sebičnosti, izaberite nesebičnost.        

Posao Loše ste organizirali vaše poslovne aktivnosti, i zbog toga je sve u kaosu i anarhiji. Izgubili ste osjećaj za pravu mjeru, a i za točno vrijeme.     

Zdravlje Nezahvalni ste prema svima onima koji vam čine dobro. Ako ne preokrenete sebe na pozitivnu frekvenciju, utonuti ćete u depresivne vode.      

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Vodenjak

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 24. 10. 2025.