Dnevni horoskop, Vodenjak, 24. 10. 2025.

Ljubav Plašite se da ćete ulaskom u novu vezu izgubiti samostalnost i slobodu. Ljubav traži žrtvu ega. Umjesto sebičnosti, izaberite nesebičnost.

Posao Loše ste organizirali vaše poslovne aktivnosti, i zbog toga je sve u kaosu i anarhiji. Izgubili ste osjećaj za pravu mjeru, a i za točno vrijeme.

Zdravlje Nezahvalni ste prema svima onima koji vam čine dobro. Ako ne preokrenete sebe na pozitivnu frekvenciju, utonuti ćete u depresivne vode.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn