Dnevni horoskop, Ribe, 24. 10. 2025.

Ljubav Utonuli ste u monotoniju. U ljubavnim sferama i dimenzijama života Riba, ne događa se ništa važno. Možda vas danas netko trgne iz letargije.

Posao Nedostaje vam hrabrost za radikalni rez, i još uvijek ste tu gdje jeste. Ako čekate da se nešto samo od sebe dogodi, mogli biste dugo čekati.

Zdravlje Slabo ste pokretljivi, i to se loše odražava na vašu cirkulaciju. Ne činite gotovo ništa kako biste smanjili vašu prekomjernu tjelesnu težinu.

