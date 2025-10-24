Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 24. 10. 2025.
Ljubav Utonuli ste u monotoniju. U ljubavnim sferama i dimenzijama života Riba, ne događa se ništa važno. Možda vas danas netko trgne iz letargije.
Posao Nedostaje vam hrabrost za radikalni rez, i još uvijek ste tu gdje jeste. Ako čekate da se nešto samo od sebe dogodi, mogli biste dugo čekati.
Zdravlje Slabo ste pokretljivi, i to se loše odražava na vašu cirkulaciju. Ne činite gotovo ništa kako biste smanjili vašu prekomjernu tjelesnu težinu.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
