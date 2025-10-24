Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 24. 10. 2025.

Ljubav Utonuli ste u monotoniju. U ljubavnim sferama i dimenzijama života Riba, ne događa se ništa važno. Možda vas danas netko trgne iz letargije.     

Posao Nedostaje vam hrabrost za radikalni rez, i još uvijek ste tu gdje jeste. Ako čekate da se nešto samo od sebe dogodi, mogli biste dugo čekati.     

Zdravlje Slabo ste pokretljivi, i to se loše odražava na vašu cirkulaciju. Ne činite gotovo ništa kako biste smanjili vašu prekomjernu tjelesnu težinu.  

