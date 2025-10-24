Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 24. 10. 2025.
Ljubav Vode vas sebični interesi, a to sigurno nije formula za sreću u ljubavi. Ako i on(a) ispunjava samo svoje želje, prijeti vam raspad ljubavnog sistema!
Posao Potreban vam je savjet pravnog stručnjaka kako biste riješili jedan komplicirani problem. Ako nešto prodajete, ne očekujte izvanredan profit.
Zdravlje Osjetljivi ste na tmurno nebo puno više nego što mislite. Ako vam postane hladno pa toplo, bit će riječ o simptomima nove jesenje prehlade.
