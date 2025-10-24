Dnevni horoskop, Ovan, 24. 10. 2025.

Ljubav Vaši alternativni pogledi na svijet i život kao takav dolaze do punog izražaja. Ako izgubite ljubavnu nit vodilju, utonuti ćete u unutarnji kaos.

Posao Rasipate snagu u bezbroj različitih pravaca. Nedostaje vam čvrsta i jaka samokontrola. Zaboravili ste na najvažniju stvar, vlastitu kreativnost.

Zdravlje Ne slušate upute liječnika. Sami sebi prilagođavate terapiju. Glumite iscjelitelja. Igrate se sve dok vas negdje nešto ozbiljno ne zaboli.

