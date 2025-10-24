Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 24. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 24. 10. 2025.
Ljubav Uključili ste sve vaše ljubavne antene i senzore. Zavodljivi ste. Na vašem se licu lijepo vidi da ste zreli za posvemašnje ljubavno stapanje.    

Posao Vaša poslovna i financijska situacija se poboljšava, i u to ćete se danas i uvjeriti. Neka nova inventivna poslovna rješenja pojaviti će se iz vedra neba.   

Zdravlje Sretniji ste i zadovoljniji sobom nego proteklih dana. Dobre vibracije u srcu najbolja su zdravstvena zaštita. Kada volite, ništa vas ne boli.   

Horoskop
